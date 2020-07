Sanremo 2021, le date: sarà dal 2 al 6 marzo

Quando andrà in onda Il Festival di Sanremo 2021? L’importante kermesse canora nel 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Alla guida dello show ci sarà ancora Amadeus sia come direttore artistico sia come conduttore. Al suo fianco, anche nel 2021, l’amico e showman Fiorello. I nomi e la data dello svolgimento dell’importante evento tv, il punto di forza della Rai, anche per il suo valore in termini di risorse economiche, sono stati comunicati da Stefano Coletta, direttore di Rai 1, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunno-inverno. “Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo”, ha sottolineato Coletta.

Che Festival sarà

Abbiamo visto le date ufficiali di Sanremo 2021, ma che Festival sarà? “Un po’ come il ponte di Renzo Piano. Un ponte tra l’ultimo felice momento collettivo, per quanto televisivo, che si ricordi nel Paese e un analogo momento di spensieratezza che nel 2021 potrebbe rappresentare la rinascita nonché la ritrovata aggregazione dopo l’incubo coronavirus”. Così Amadeus ha immaginato, durante il lockdown, la grande kermesse canora per quella che sarà la sua seconda volta da mattatore sul palco dell’Ariston, “in realtà la mia prima volta – precisa – perché sarà una ripartenza e un nuovo inizio per tutti”. Il conduttore dei “Soliti ignoti” lo ha detto con chiarezza durante una diretta Instagram con l’amico Rosario Fiorello, confermando quanto già anticipato a Mara Venier nel corso di una puntata di “Domenica in”, mentre si trovava in quarantena con moglie e figlio.

Potrebbero interessarti Chiamatemi Anna 2, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 16 luglio Daydreamer – Le ali del sogno: le anticipazioni della puntata in onda oggi 16 luglio su Canale 5 Ascolti tv mercoledì 15 luglio: SuperQuark, Come sorelle, Chicago Fire