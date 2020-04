Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? “Ama è un pazzo”

“L’ho sempre detto io: Amadeus è un pazzo”. Così Fiorello ha risposto alle dichiarazioni di Amadeus che ieri, 19 aprile, a Domenica In ha fatto capire che sta lavorando a Sanremo 2021. “Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: “Ha sbagliato numero””, scrive lo showman su Twitter.

Al momento, l’ipotesi più accreditata per la 71esima edizione del Festival è quella di un Amadeus bis, che forse ritroverebbe Fiorello e porterebbe sul palco l’altro ex ragazzo di Radio Deejay, Jovanotti. Ipotesi formulata dallo stesso trio, anche se con qualche risata, durante una delle tante dirette Instagram della quarantena per l’emergenza Coronavirus. Da capire però se Rosario si farà convincere dall’amico: “Le cose belle non vanno ripetute”, disse al termine della 70esima edizione. Cambio di idea in vista?

Le parole di Amadeus a Domenica In

“Sono sincero una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si risponde: ‘ci penso’. Ma il prossimo non sarebbe il secondo perché sarà il primo Sanremo dopo il coronavirus”, le parole di Amadeus in collegamento Skype con la conduttrice di Domenica In, Mara Venier.

Quanto all’ultimo festival, Amadeus al fianco della moglie ha detto: “Sembrano passati due anni, sembra una cosa lontanissima. In effetti Sanremo è stato l’ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo. E dopo 15 giorni è finito tutto. Questo è un po’ quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello”.

Potrebbero interessarti Il Conte Duval: lo sketch con Gigi Proietti nel film Un’estate al mare Un’estate al mare: trama, cast e streaming del film Il gioco delle tre carte: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano