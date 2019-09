Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo: l’indiscrezione

Chiara Ferragni a Sanremo 2020? Impazza il gossip

La fashion blogger più famosa d’Italia potrebbe salire sul palco dell’Ariston: secondo le ultime voci, Chiara Ferragni potrebbe diventare co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020. Nessuna conferma per ora, ma pare proprio che al momento sia in corso una delicata trattativa tra i vertici della tv pubblica e lo staff della influencer di Cremona.

Certo è che, se così fosse, la notizia andrebbe a coronare un anno già ricco di soddisfazioni per la fashion blogger. In quel caso, Chiara Ferragni salirebbe sul celeberrimo palco di Sanremo insieme ad Amadeus, il conduttore scelto per guidare la prossima attesissima edizione.

Mentre attende una conferma ufficiale della notizia, Chiara Ferragni si gode una settimana incredibile. Anzi, un mese: un settembre 2019 con i fiocchi, quello della giovane influencer. Lo scorso 4 settembre la fashion blogger è arrivata sul red carpet di Venezia e ha presentato il suo docu-film Chiara Ferragni Unposted (fuori concorso) alla mostra del Cinema di Venezia.

Una soddisfazione non da poco, che è stata replicata (e forse addirittura superata) qualche giorno dopo, quando la vita di Chiara Ferragni è entrata nei cinema di mezza Italia e tutti i suoi fan hanno visto scorrere i momenti più importanti dei 32 anni della fashion blogger sul grande schermo: da quando era una bambina alla nascita del suo blog The Blond salad fino al matrimonio.

Chiara Ferragni Unposted è stato al cinema solo per tre giorni, dal 17 al 19 settembre, ma sono state migliaia e migliaia le persone che hanno scelto di andare a vedere il lavoro della regista Elisa Amoruso che racconta la vita della fashion blogger di Cremona e il film ha incassato milioni di euro.

Il docu-film ha di Chiara Ferragni ha sbancato al botteghino piazzandosi in cima alla lista dei più visti di questa settimana. Un successo incredibile che neppure la stessa fashion blogger credeva di poter raggiungere.

Insomma, Chiara Ferragni di certo non sarebbe impacciata di fronte alla telecamera. Dunque l’arrivo sul palco dell’Ariston potrebbe rivelarsi una sorpresa interessante. Intanto sappiamo che Chiara Ferragni nei prossimi mesi sarà impegnata in una trasmissione televisiva statunitense, dove vestirà i panni del giudice in uno show di moda, al fianco della bellissima Heidi Klum.

Dunque ora non resta che aspettare di sapere se Chiara Ferragni salirà davvero sul palco nazional popolare di Sanremo, per la gioia dei tanti, tantissimi follower.

