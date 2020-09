“Willy? Era solo un immigrato”: la frase dei parenti dei killer fa infuriare Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni e Fedez commentano l’atroce omicidio di Willy Monteiro, il 21enne italo-capoverdiano che è stato ucciso nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre.

“Dove finiremo?”, scrive Ferragni ripostando un commento del marito. Nell’immagine si polemizza sulla notizia emersa in queste ore, secondo cui alcuni familiari degli indagati avrebbero detto “In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un immigrato”.

“Condoglianze alla famiglia”, scrive ancora Ferragni, “mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose”.

“Solo un immigrato”

I quattro indagati, più il quinto giovane di Velletri, sono stati portati in caserma a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Li hanno raggiunti anche i loro genitori, così come i ragazzi di Paliano amici di Willy e gli altri testimoni. Proprio in caserma i genitori degli arrestati, secondo quanto riportato da Repubblica, hanno detto: “Cosa avranno mai fatto?! In fondo era solo un extracomunitario…”.

Anche se non si può ancora escludere che l’omicidio abbia avuto un movente razziale e che i quattro si siano accaniti su Monteiro Duarte anche per il colore della sua pelle – l’aggravante in tal senso è ancora da valutare e l’indagine è aperta – nelle prime ricostruzioni stampa questo elemento viene lasciato ai margini, concentrandosi invece sull’aspetto della “movida” e glissando sulla vicinanza dei fratelli Bianchi agli ambienti di estrema destra.

