Omicidio Colleferro: uno degli aggressori di Willy Monteiro insegnava arti marziali ai bambini | VIDEO

Ragazzo ucciso a Colleferro: uno degli aggressori insegnava arti marziali ai bambini | VIDEO

Tra gli aggressori di Willy Monteiro Duarte (qui un suo profilo), il ragazzo ucciso a calci e pugni a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre, c’è anche Marco Bianchi, il quale, come mostra anche un video postato sui social e successivamente cancellato, insegnava arti marziali ai bambini. “Nel nostro team cerchiamo di far uscire ragazzi determinati e preparati” si legge nelle didascalia di presentazione al filmato in cui si vede Bianchi mentre allena un bambino nella palestra MMA Di Tullio.

Parole che fanno rabbrividire se si pensa a quello di cui è stato capace Bianchi, il quale, secondo le ricostruzioni, insieme al fratello Gabriele e altri due amici, ha ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Monteiro Duarte, “colpevole” di aver cercato di sedare una rissa che vedeva coinvolto un ex compagno di scuola della vittima.

