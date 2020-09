Chiara Ferragni insultata da un hater: “Continui ad andare nei posti gratis, sei una scroccona”

Continua la scia d’odio nei confronti di Chiara Ferragni. Questa volta l’influencer cremonese avrebbe attirato commenti negativi per via delle sue continue micro-vacanze, il più delle volte offerte da strutture alberghiere che, in cambio di pubblicità, offrono soggiorno gratuito. Non è mancato il picco d’accidia, prontamente sbandierato sotto una delle tante fotografie postate dalla Ferragni su Instagram dopo aver soggiornato con le amiche e la sorella Francesca presso l’hotel Il Sole di Ranco sul Lago Maggiore.

La Ferragni, che può contare su oltre 20 milioni di follower, riceve molto spesso il trattamento di cortesia da parte di ristoranti e strutture ricettive che, in cambio di pubblicità social, offrono soggiorno gratuito presso le proprie strutture. La foto che avrebbe scatenato l’ennesima polemica ritrae Chiara in compagnia delle amiche a colazione, nel giardino dell’hotel. “Come pensi di aiutare l’economia se continui ad andare nei posti gratis? Ma non pensi di essere ridicola? Tu e il tuo solito gruppo di noiose scroccone”, ha scritto uno degli hater. E la risposta della Ferragni? Nessuna. Come dice il detto: “Il miglior disprezzo è la noncuranza”.

