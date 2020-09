Fedez e Chiara Ferragni negano una foto alla figlia di Maria Monsè: “È molto delusa”

Perla, la giovane figlia di Maria Monsè, ha ricevuto un duro “no” da parte dei suoi beniamini Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? Una foto negata. A raccontare la vicenda, che ha deluso profondamente la piccola, è stata Maria Monsè in una serie di Storie su Instagram: “Voglio condividere con voi lo stato d’animo con cui mia figlia sta andando a dormire. Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere qualcosa da bere in via del Babbuino all’Hotel de Russie. Purtroppo mia figlia Perla da una grande emozione è passata a una triste delusione”.

“All’improvviso è arrivata una macchina da cui è scesa Chiara Ferragni con Fedez. Perla sbalordita ha approfittato subito per chiedere una foto, ma ha ricevuto come risposta da Fedez: “No”. In maniera molto fredda e senza mezzi termini”, ha aggiunto Maria Monsè. “Mamma ci voleva un secondo a fare una foto”, continua a ripetermi mia figlia che non riesce a farsene una ragione. Non erano nemmeno stressati dal fatto che ci fosse una folla di gente, perché stranamente non c’era nessuno dei suoi fan”, prosegue la conduttrice.

“Noi pensavamo di aver avuto un colpo di fortuna, invece sarebbe stato molto meglio se non ci fossimo mai trovati lì, almeno quelli che sono sempre stati i miti di Perla non avremmo mai avuto l’occasione di scoprirli tanto deludenti”, ha concluso amaramente Maria Monsè su Instagram. Chiara Ferragni e Fedez replicheranno?

