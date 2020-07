Firenze, Chiara Ferragni paragonata alla Venere di Botticelli

La Galleria degli Uffizi di Firenze ha paragonato la bellezza di Chiara Ferragni a quella della Venere di Botticelli. Un confronto che i social non hanno apprezzato e che ha scatenato numerose polemiche. L’influencer ha visitato i capolavori del museo fiorentino accompagnata dal direttore Eike Schmidt. E per omaggiarla la Galleria ha pensato di pubblicare sul suo profilo ufficiale una foto della fashion blogger accostata al celebre dipinto “Nascita di Venere”.

Il profilo degli Uffizi ha definito Chiara Ferragni un “fenomeno sociologico che raccoglie milioni di seguaci in tutto il mondo, fotografando un’istantanea del nostro tempo”. E ancora: “I canoni estetici cambiano nel corso dei secoli. L’ideale femminile della donna con i capelli biondi e la pelle diafana è un tipico ideale in voga nel Rinascimento. Magistralmente espresso alla fine del ’400 da Sandro Botticelli nella Nascita di Venere attraverso il volto probabilmente identificato, con quello della bellissima Simonetta Vespucci, sua contemporanea. Una nobildonna di origine genovese, amata da Giuliano de’Medici, fratello minore di Lorenzo il Magnifico e idolatrata da Sandro Botticelli, tanto da diventarne sua Musa ispiratrice. Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers, una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social”.

E così Chiara Ferragni riesce ancora una volta a far parlare di sé. Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla visita privata della Cappella Sistina a Roma, infatti, l’influencer è di nuovo riuscita ad attirare l’attenzione promuovendo al contempo dei luoghi d’arte. Ben venga verrebbe da dire.

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez visitano la Cappella Sistina e i social si indignano: “Vergogna”. Fedez replica

Potrebbero interessarti Solo due euro al giorno per le vacanze in Cilento: l’iniziativa del borgo per rilanciare il turismo Il lockdown è finito, ma la mobilità non è più quella di prima (almeno in Italia) Camilleri era il Re dell'empatia. La dominava come nessuno (di F. Bagnasco)