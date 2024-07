Moda uomo: le scarpe comode alla conquista dell’estate 2024

Negli ultimi anni la moda uomo ha registrato e continua a registrare una serie di cambiamenti.

In particolare, è interessante notare come anche nei contesti formali sono sempre più gettonate soluzioni che, oltre allo stile, valorizzano anche il comfort e il benessere, soprattutto per quello che riguarda le calzature.

Le scarpe comode, del resto, sono fondamentali per assicurare una postura corretta e per non provocare stress o irritazioni ai piedi. Non stupisce, quindi, che vengano annoverate come elementi imprescindibili degli outfit maschili anche per l’estate 2024.

Le calzature comode da uomo di Scholl per l’estate 2024

Tra le realtà di riferimento nel campo delle calzature ergonomiche e confortevoli c’è sicuramente Scholl, storico marchio nato nel 1899 a Chicago con oltre 120 anni di storia e di esperienza nel settore.

La proposta dell’azienda è ampia e variegata con soluzioni realizzate con materiali di alta qualità, contraddistinte da tecnologie all’avanguardia e da un design ricercato. Le calzature di Scholl sono traspiranti, assecondano il movimento del piede e risultano morbide durante la camminata grazie a suole di ultima generazione. Sono al contempo delle scarpe che offrono un ottimo supporto al piede mentre si cammina, bilanciando in modo ottimale il peso, distribuendo al meglio la pressione e favorendo una corretta postura.

Per quanto riguarda nel dettaglio le scarpe comode da uomo, per l’estate 2024 Scholl mette a disposizione un’ampia varietà di proposte, a partire dalle irrinunciabili sneakers. Tra i modelli più interessanti troviamo New Sprinter, una calzatura sportiva ed elegante con fodera in rete e scuola leggera con plantare anatomico estraibile. Altrettanto apprezzata è Thomas, una scarpa stringata perfetta per chi desidera una sneakers accattivante e funzionale.

Oltre alle sneakers, Scholl mette a disposizione tante soluzioni perfette per l’estate 2024, tra cui le ciabatte comode in sughero: in questo caso, risulta molto apprezzato il modello Leon, un’elegante calzatura aperta in camoscio perfetta sia per il relax in casa che per il tempo libero.

Un altro must have per la bella stagione è rappresentato senza dubbio dai sandali, che garantiscono il massimo comfort in ogni occasione d’utilizzo. Tra i modelli più gettonati del marchio ci sono le Air Bag, scarpe semplici e ultra comode con tre cinturini e la classica fibbia Scholl, tomaia in pelle di alta qualità e plantare in sughero e gomma con tecnologia Bioprint® per tenere il piede nella posizione corretta.

Outfit da uomo estivi: a ogni look la sua calzatura

Ogni calzatura dev’essere abbinata in modo corretto per creare outfit da uomo estivi accattivanti per qualsiasi occasione.

Le sneakers, per esempio, al giorno d’oggi vengono sfoggiate in tantissimi contesti formali, con le tendenze di moda che negli ultimi anni ne hanno sdoganato l’abbinamento a pantaloni eleganti e camicie. In particolare, per dare vita ad outfit casual chic perfetti anche per il lavoro, è consigliabile optare per delle scarpe nere o comunque dai colori scuri, da accostare a vestiti dalle cromie neutre oppure complementari, in quest’ultimo caso per dare vita a look monocromatici.

I sandali da uomo, invece, sono perfetti per completare outfit da sfoggiare nelle più diverse occasioni del tempo libero, dalle giornate in spiaggia alle passeggiate all’insegna del relax. Queste calzature risultano quindi perfette da abbinare tanto a pantaloncini e t-shirt, quanto a pantaloni chino e a camicie di lino, con cui creare look smart casual di grande impatto.

Alcuni modelli, come i sandali in pelle, possono essere sfoggiati anche in contesti eleganti e chic, per esempio in abbinamento a camicie sartoriali, per outfit raffinati e distintivi ma anche freschi e comodi.