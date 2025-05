Buon primo maggio 2025: frasi e citazioni per la festa dei lavoratori

BUON PRIMO MAGGIO 2025 FRASI – Oggi, giovedì 1 maggio 2025, ricorre la Festa dei Lavoratori: un’occasione per inviare ad amici e parenti su WhatsApp frasi e immagini di auguri, anche da condividere sui social, in particolare su Facebook o Instagram. Siete alla ricerca di qualche immagine o frase per i vostri auguri di Buon Primo Maggio 2025? Ecco una selezione:

Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra.

Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. (Sandro Pertini)

Il lavoro in Italia è come una favola: inizia con C’era una volta.

È la Festa dei Lavoratori ma gli invitati sono sempre meno: aumentiamoli! Auguri!

Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai (G. Verga)

La differenza tra un intellettuale e un operaio? L’operaio si lava le mani prima di pisciare, l’intellettuale dopo (J. Prevert)

Vieni alla festa dei lavoratori? No, vado a quella dei disoccupati. C’è più gente.

Buon primo Maggio a chi difende il posto di lavoro, a chi lo cerca, a chi lo ha perso, a chi da precario esige diritti: il lavoro è dignità.

Felice colui che ha trovato il suo lavoro non chieda altra felicità (T. Carlyle)

Non ti auguro un buon 1 maggio. Ti auguro il migliore lavoro, uno nel quale tu riesca a trovare te stesso e mentre lo fai esprimi il meglio di te!

In fin dei conti il Lavoro è il metodo migliore per far passare la vita. (G. Flaubert)

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice. (Umberto Saba)

Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare ‘usque ad finem’, ‘fino alla fine’. (Rita Levi Montalcini)

La vera dignità non è nel lavoro, ma nella qualità del tempo libero che ti permette di avere.

Chi non lavora non fa l’amore: ecco spiegato il calo delle nascite. Datti da fare, e auguri di buon 1 maggio!

Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno (Voltaire)

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo (L. Tolstoj)

L’inizio è la parte più importante del lavoro. (Platone)

Abbiamo visto le frasi per gli auguri di buon primo maggio 2025, siete alla ricerca di qualche immagine? Qui ne trovate alcune.