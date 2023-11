Tendenze Moda Inverno 2023: gli accessori chiave per un look impeccabile

Seppur leggermente in ritardo, l’autunno è finalmente arrivato; il calo delle temperature consente quindi di mettere mano al guardaroba, mettendo da parte polo, t-shirt e bermuda per far spazio a capi leggermente più caldi in cotone o misto lana.

Il tanto atteso cambio di stagione è l’occasione perfetta per rinnovare anche il proprio look scegliendo gli accessori più trendy in base alle principali tendenze di moda autunno inverno 2023 – 2024. Vediamo di seguito quali sono e come abbinarli per ottenere un outfit impeccabile e alla moda.

Borse da donna

Accessorio imprescindibile in qualsiasi guardaroba, rappresentano una categoria particolarmente vasta; i vari modelli si differenziano per dimensioni, materiali e stile, adattandosi alle esigenze più diverse.

Le collezioni autunno-inverno 2024-24 mostrano la spiccata tendenza, da parte degli stilisti, a proporre borse da donna a colore pieno, caratterizzate da tonalità sgargianti e vivaci come il verde, il rosso, il color cioccolato (uno dei più trendy in assoluto) oppure il rosa, sull’onda lunga del successo riscosso dal film Barbie. Per ciò che riguarda il design, le varie proposte non si discostano dai modelli più classici, con una leggera tendenza a favorire le borse morbide, in quanto comode e versatili, perfette per essere utilizzate tutte la giornata.

Per chi cerca una borsa di tendenza, per le grandi occasioni o per gli impegni quotidiani, le opzioni non mancano neanche online, grazie a shop specializzati come quello di Carpisa.

La cravatta

Il trait d’union delle tante proposte di stile portate in passerella dalle principali firme è il ritorno in auge della cravatta, in versione minimal e full color. Molti stilisti hanno scelto il nero, aggiungendo un ulteriore tocco distintivo ad outfit non necessariamente eleganti o impegnati ma certamente dalla spiccata personalità. Prada, invece, ha presentato un abbinamento tono su tono, con la cravatta della stessa tonalità della camicia.

La popolarità delle cravatte rientra in una più generale tendenza a riproporre look dal taglio classico, ben evidente anche dalle tipologie di giacche viste in passerella: le collezioni autunno-inverno 2023/24, infatti, sono accomunate da un taglio decisamente sobrio ed elegante rispetto agli anni scorsi. Con una piccola novità: il ritorno dei modelli ‘bould shoulders’, ossia le giacche a spalle larghe portate in passerella da Sander, Saint Laurent e Balmain, che ricordano quelle tanto in voga negli anni Ottanta.

Capelli e muffole

In vista del freddo invernale, un guardaroba completo non può non includere cappelli e guanti, protagonisti di proposte originali ed alternative, come il modello a tesa larga disegnato da MSGM, realizzato in pelo e di colore verde acido. Antonio Marras e Annakiki, invece, sfoggiano nuance più sobrie ma confermano la tendenza a prediligere le dimensioni generose e il rivestimento di pelo o piume. Tendenza analoga caratterizza i guanti ma, soprattutto le muffole, vero accessorio trendy per i prossimi mesi, con il quale ripararsi dal freddo ma con stile.

Moda uomo: nuova vita per i grandi classici

Le tendenze autunno inverno di moda maschile hanno un’impronta più tradizionale; colori e tonalità neutre restano il principale punto di riferimento, soprattutto per i look più eleganti. Il focus è principalmente sui capispalla, non solo classici ma anche informali. È il caso, ad esempio, del bomber proposto da Prada, il giusto compromesso tra comfort e stile.

Rispetto alla moda femminile, quella da uomo oscilla tra grandi classici (cappotti lunghi, maglioni a collo alto) e soluzioni più o meno sperimentali. Tra queste, ad esempio, vi sono gli zoccoli, presenti nelle sfilate di Dries Van Noten, Etro e Kenzo. In linea con una tendenza sempre più orientata ad una linea unisex, molte proposte da uomo attingono a modelli da donna, come nel caso delle ‘borsette’, spesso contraddistinte da vistosi monogrammi, in controtendenza con le scelte low profile degli ultimi anni.