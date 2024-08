Il nuovo Tinder in Spagna è il supermercato: i single si danno appuntamento alle 19 con un ananas nel carrello

Il nuovo Tinder in Spagna è il supermercato

Il nuovo Tinder in Spagna è il supermercato: i single, infatti, ora si danno appuntamento in una nota catena di negozi di genere alimentare per flirtare.

Tutto nasce grazie a un trend su TikTok, che ovviamente ha le sue regole. Prima di tutto bisogna recarsi in un “Mercadona”, ovvero una nota catena di supermercati, tra le 19 e le 20.

Per partecipare, inoltre, bisogna posizione un ananas capovolto all’interno del proprio carrello: questo permetterà agli altri di capire che si è disponibili a intraprendere nuove frequentazioni.

Se la persona che si incontra, e che ha il frutto rovesciato nel carrello, la si trova attraente si può far scattare il match urtando il carrello della spesa dell’altro.

Non è finita qui, però. Esiste anche una sorta di codice segreto: se oltre all’ananas rovesciata nel carrello c’è anche della cioccolata allora significa che la persona non sta cercando una semplice avventura ma una relazione romantica.

I barattoli di conserve, invece, indicano la volontà di instaurare una storia duratura nel tempo, mentre le caramelle stanno a significare un’avventura passionale.