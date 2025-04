Durante il blackout in Spagna spunta l’attore Viggo Mortensen: “La gente è stata molto paziente” | VIDEO

L'interprete de "Il Signore degli Anelli" si trovava a Barcellona in attesa di prendere un treno per Madrid

Tra coloro che hanno vissuto dei disagi a causa del maxi blackout registrato in Spagna nella giornata di lunedì 28 aprile c’era anche l’attore Viggo Mortensen. L’interprete, con tanto di maglia pro Ucraina, si trovava a Sants, stazione di Barcellona, in attesa di prendere un treno dell’alta velocità diretto a Madrid. Intercettato da un’inviata della testata Ara, giornale che peraltro aveva con sé, l’interprete de Il Signore degli Anelli ha spiegato in spagnolo ciò che stava vivendo insieme ad altri pendolari rimasti bloccati.

🟠 #EnDirecte Viggo Mortensen arriba a Sants per agafar l’AVE amb l’ARA sota el braç: “La gent ha estat bastant pacient” Segueix tota l’actualitat de l’apagada, minut a minut, al @diariara https://t.co/5ctmlesvo6 pic.twitter.com/twnp7XWxNw — diariARA (@diariARA) April 29, 2025

“La gente è stata abbastanza paziente, ieri ho cercato di partire e oggi devo partire, come molte persone” ha dichiarato Viggo Mortensen intercettato nella giornata di martedì 29 aprile. L’attore, in totale serenità, ha dichiarato che i ritardi “sono la cosa più normale, dopo quello che è successo”. L’attore, tuttavia, si è detto rammaricato per la scarsità di informazioni date nelle ultime ore. L’intervista in poche ore è inevitabilmente diventata virale sul web.