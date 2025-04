Un volo Lufthansa è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di un tablet incastrato in un sedile: è quanto avvenuto il 23 aprile scorso a bordo dell’Airbus A380 partito da Los Angeles e diretto a Monaco. Secondo quanto racconta Business Insider, dopo circa tre ore di volo l’equipaggio si è reso conto che l’iPad di un passeggero che viaggiava in business class si era incastrato tra i sedili dell’aereo. I tentativi di recuperare il dispositivo hanno peggiorato le cose: il tablet, infatti, si è deformato facendo scattare l’allarme sicurezza.

Il rischio è quello legato alle batterie agli ioni di litio presenti in qualsiasi dispositivo elettronico: in caso di danneggiamento, infatti, le batterie potrebbero surriscaldarsi e provocare incendi o addirittura esplosioni. Ecco perché, una volta messi al corrente della situazione, i piloti del volo Lufthansa hanno deciso di atterrare nell’aeroporto più vicino, ovvero il Boston Logan International Airport. Un portavoce della compagnia aerea tedesca ha confermato l’accaduto a Business Insider sottolineando che l’atterraggio d’emergenza è stato effettuato per “eliminare qualsiasi potenziale rischio, in particolare per quanto riguarda il possibile surriscaldamento”. Una volta a Boston, un team della Lufthansa ha rimosso il tablet con il volo che è ripartito alla volta di Monaco dove è atterrato con tre ore di ritardo.