Dopo la carbonara in lattina, Heinz presenta la “Every Sauce”: un mix di 14 salse tra cui ketchup e maionese

Dopo la carbonara in lattina, Heinz presenta la “Every Sauce”

La Heinz continua a far parlare di sé: dopo la carbonara in lattina che ha sollevato numerose polemiche, l’azienda statunitense presenta la “Every Sauce”, un mix di 14 salse, tra cui ketchup e maionese.

Secondo il sito Dissapore, però, il prodotto, disponibile in edizione limitata solamente nel Regno Unito, non sarà in commercio ma bensì acquistabile da 100 consumatori che si erano iscritti a uno speciale concorso realizzato da Heinz.

La “Every Sauce” contiene ketchup, maionese, salsa all’aglio, ketchup al curry, salsa di peperoncino dolce, maionese e senape, maionese e sriracha. E ancora: maionese al tartufo, ketchup al gusto di pancetta affumicata e ketchup al gusto sottaceto.

Sempre secondo Dissapore, i giornalisti di Tasting Table hanno provato il prodotto sottolineando la “sapidità complessa” del mix di salse.

Si parla di “note di umami, sottile affumicatura, un tocco di dolcezza, oltre a aglio burroso e cremoso, ma allo stesso tempo incisivo”, con un corpo “perfettamente bilanciato e miscelato” e dalla consistenza più liquida rispetto alle classiche salse quali ketchup o maionese.