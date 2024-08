Heinz lancia la carbonara in lattina, l’ira di Gianfranco Vissani: “Un insulto alla cultura italiana”

Heinz lancia la carbonara in lattina: “Un insulto alla cultura italiana”

Fa discutere la decisione di Heinz, la società agroalimentare statunitense, di lanciare nei supermercati del Regno Unito la carbonara in lattina.

“Spaghetti carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta” c’è scritto sull’etichetta, ovvero: “Pasta in salsa cremosa con pancetta”.

Secondo il Daily Mail, che ha riportato la notizia, l’obiettivo dell’azienda è quello di fornire alla Generazione Z un piatto di pasta già pronto al costo di 2 sterline, circa 2,50 euro.

Heinz panders to lazy Gen Z-ers with the launch of £2 tinned carbonara – as Italian restaurant boss says anyone who eats it should be shown the door https://t.co/dF50rZTZU9 pic.twitter.com/JLegx4AfvL — Daily Mail Online (@MailOnline) August 29, 2024

La carbonara in lattina ha fatto infuriare lo chef Gianfranco Vissani che, interpellato dall’Adnkronos, ha dichiarato: “Li manderei a quel Paese, con queste proposte stanno distruggendo la cultura italiana e la nostra cucina. Si dovrebbero vergognare”.

Secondo Vissani con queste proposte le aziende “provano a fare innovazioni fini a se stesse”. In un prodotto del genere, infatti, “non c’è niente che rappresenti l’Italia oltre il nome”.

Anche la chef Cristina Bowerman, sempre interpellata dall’Adnkronos, ha bocciato sonoramente il nuovo prodotto della Heinz: “È una bastardizzazione della nostra cucina. La trovo un’idea orrenda e il rischio è che i consumatori provino prima questa versione in scatola rispetto all’originale, magari rimanendone perfino delusi”.

La carbonara in scatola, secondo Bowerman, non “può che essere un’imitazione”. D’altronde, sottolinea la chef “solo attraverso la conoscenza della cucina italiana si può capire che questo prodotto non può rappresentare la ricetta originale. La carbonara va preparata e immediatamente servita. E poi, l’uovo dentro una lattina si rapprenderebbe subito, quindi neanche usano i prodotti giusti”.