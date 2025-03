Selvaggia Lucarelli apre una società con il compagno Lorenzo Biagiarelli: ecco di che cosa si tratta

Selvaggia Lucarelli ha annunciato di aver aperto una società con il compagno Lorenzo Biagiarelli. “Il 20 settembre ho aperto una società con Lorenzo Biagiarelli che si occuperà di un po’ di cose” ha scritto la giornalista nella sua newsletter. La società, che si chiamerà “Boutade”, si occuperà di progetti editoriali. La reporter, poi, entra un po’ più nel dettaglio: “Saranno documentari, podcast e altri progetti editoriali i cui protagonisti (nella creatività e/o sviluppo) saremo senz’altro io e Lorenzo, ma non solo”.

Il prossimo 4 aprile uscirà la prima produzione originale di “Boutade”: si tratta di un podcast di 4 puntate scritto e realizzato da Lorenzo Biagiarelli per l’appunto: “È una storia inedita, angosciante e profetica, che ci ha profondamente coinvolti. Lunedì saprete qui in anteprima di cosa si tratta”. Selvaggia Lucarelli aggiunge: “Abbiamo quasi ultimato il montaggio di un documentario sulla storia incredibile di un ragazzo che si salva un numero infinito di volte prima di trovare la sua grande occasione. Ma non posso raccontarvi altro, per ora. Stiamo anche producendo un podcast su un vicenda molto controversa nel segmento crime”.

Il nome “Boutade” non è scelto a caso. A spiegare il perché è la stessa giornalista che scrive: “Boutade è la prima parola che mi ha scritto Lorenzo, il giorno in cui le nostre vite si sono incrociate. Poi, quella parola, ce la siamo tatuata sulla clavicola come due coatti qualunque di Temptation Island, ma questa è un’altra storia. E non abbiamo intenzione di produrla, per fortuna”.