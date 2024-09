Tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le nozze, lo sposo: “Resterò traumatizzato a vita”

Tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le nozze

Scopre che la moglie lo ha tradito con il prete che aveva celebrato le loro nozze: è l’assurda vicenda avvenuta a Brignoles, in Francia.

Una storia che ha sconvolto la popolazione locale e che ha costretto il sacerdote, Gerson Peres, ad abbandonare gli impegni ecclesiastici.

“Padre Gerson ha lasciato la parrocchia di Brignoles venerdì 23 agosto. Mi ha presentato le sue dimissioni, che ho accettato. Viveva in flagrante contraddizione con i suoi impegni, in particolare con quello del celibato” ha dichiarato il vescovo locale, François Touvet, in una lettera destinata ai fedeli riportata dall’organo di stampa francese 7sur7.

Intervistato da Le Parisien, invece, lo sposo 37enne si è detto comprensibilmente “traumatizzato a vita”. “Sono una persona molto religiosa. Ho persino un tatuaggio della Vergine Maria sull’avambraccio sinistro. Vivevo con mia moglie da 17 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli, tra cui una figlia avuta insieme. Mi sono risposato in chiesa tre mesi fa. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe successo quello che è successo” ha dichiarato l’uomo.

E la sposa? Per il momento la donna non ha rilasciato nessun commento, mentre i residenti locali si sono detti sconvolti per quello che è accaduto.