Meteo: al Nord arriva l’autunno, ancora caldo al Sud

Un’Italia divisa in due dal punto di vista climatico. L’autunno si avvicina, ma al Sud permangono temperature quasi estive, con 40 gradi in Sicilia e 37 tra Puglia e Basilicata. Come riporta Il Meteo, arrivano i primi movimenti autunnali sul Nord Europa con una perturbazione atlantica che porterà instabilità da giovedì al Nord. Le piogge, nei prossimi giorni, bagneranno il Centro-Nord con una fase decisamente più perturbata tra giovedì e venerdì quando supereremo diffusamente i 40-50 mm in 24 ore. Il caldo dominerà ancora nel Meridione, ma sembra avere i giorni contati.

Entro domenica 24 ci sarà un crollo delle temperature anche al Sud, con meno dieci gradi. Insomma ci prepariamo all’Equinozio di Autunno, che avverrà sabato 23 settembre alle ore 8.49, con il ritorno di piogge e temperature più tipiche del periodo.