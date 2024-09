Arriva la Nutella vegana, ceci e sciroppo di riso al posto del latte: ecco quanto costa e dove comprarla

Arriva la Nutella vegana: quanto costa e dove comprarla

La Nutella ha la sua versione vegana: Ferrero, infatti, lancia Nutella Plant-Based, la crema spalmabile a base di nocciole e cioccolato realizzata soltanto con ingredienti di origine vegetale.

Al posto del latte scremato in polvere, infatti, si aggiungono i ceci e lo sciroppo di riso. Certificata dalla Vegetarian Society, e dunque “Vegan Approved”, la Nutella Plant-Based ha il tappo verde e verrà distribuita nei supermercati proprio in questi giorni.

Il formato sarà quello da 350 g e, come riporta Repubblica, costerà 4,49 euro. Inizialmente il prodotto sarà disponibile in Italia, Belgio e Francia, mentre dal 2025 arriverà anche negli altri mercati europei.

Il prodotto è pensato per chi segue una dieta vegana, ma anche per chi è intollerante al lattosio. “Non si può dire che Ferrero non sia al passo con i tempi: in un mercato in cui la domanda per prodotti vegetali si fa sempre più alta, un colosso come la Nutella di certo creerà non poca concorrenza, spingendo anche altre aziende a puntare sul settore e perfezionare i prodotti” aveva dichiarato Giorgio Santambrogio, CEO del gruppo VéGé, lo scorso maggio.

“Grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero, Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia – ha dichiarato invece Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia – A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l’inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella”.

La Nutella vegana, come detto, è già disponibile in alcuni negozi tanto che molti utenti si sono affrettati a comprarla per dare le loro impressioni su social come TikTok.