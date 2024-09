Tradita dal fidanzato prima delle nozze, trasforma il matrimonio da 40mila euro in una grande festa

Tradita dal fidanzato, trasforma il matrimonio in una grande festa

Dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato che doveva sposare, ha deciso di trasformare il suo matrimonio in una grande festa di liberazione con amici e parenti.

È quanto accaduto a Mansfield, una cittadina nei pressi di Nottingham, nel Regno Unito. La vicenda, raccontata da alcuni tabloid britannici, ha visto protagonista la 31enne Lindsay Slater.

La giovane, dopo dodici anni di fidanzamento, doveva sposarsi il 17 agosto scorso. Il suo fidanzato, tuttavia, pochi giorni prima delle nozze le ha confessato di averla tradita con un’altra donna.

Lindsay, così, ha annullato la cerimonia ma non la festa che le era costata circa 40mila euro, che ha deciso di trasformare, come da lei stessa dichiarato, in una “Una celebrazione della libertà”.

La trentunenne ha quindi festeggiato con parenti e amici la ritrovata libertà. “Ero sconvolta. Tutti quei soldi erano stati spesi. Ma una parte importante di me pensava ‘Sono libera’: è l’inizio di una nuova era” ha dichiarato.

“Sono contenta di averlo fatto: mi sono davvero goduta la giornata. Sono rimasta davvero sorpresa dal sostegno che tutti mi hanno dimostrato: è stato davvero incoraggiante. Ero circondata da così tanto amore e ciò mi ha ricordato che non ho bisogno veramente di lui”.