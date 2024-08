Sposi chiedono 400 euro per il loro matrimonio: nessuno si presenta

Chiedono 400 euro a invitato per il loro matrimonio con il risultato che quasi nessuno si è presentato alla cerimonia: è quanto accaduto a una coppia di sposi di Houston, in Texas.

A raccontare la singolare vicenda è stato lo stesso sposo, Hassan Ahmed, in un video pubblicato su TikTok. “Tutte le persone che abbiamo invitato hanno rifiutato l’invito” ha dichiarato l’uomo nel filmato.

Hassan, infatti, ha raccontato che lei e la sua neo moglie hanno chiesto a ogni singolo invitato 450 dollari (circa 400 euro) per finanziare il loro matrimonio.

“Pagate 1.000 dollari per i biglietti per un concerto di Beyoncé o Chris Brown, ma quando siete invitati a un matrimonio con amici e familiari non potete permettervi il ​​biglietto? Non lo capisco” ha aggiunto lo sposo sottolinenando che le nozze sono costate circa 200mila dollari (oltre 178mila euro).

Hassan Ahmed ha chiesto un parere ai suoi follower, ma le risposte non devono essere state positive dal momento che, successivamente, ha disattivato i commenti.