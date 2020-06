Chiara Ferragni e Fedez visitano la Cappella Sistina e i social si indignano: “Vergogna”. Fedez replica

Chiara Ferragni e il consorte Fedez sono arrivati a Roma e hanno voluto godersi una visita privata ai Musei Vaticani, immortalando la Cappella Sistina e pubblicando lo scatto sui social, un gesto che ha scatenato un’altra polemica social, poiché in genere le fotografie della Cappella Sistina sono da sempre vietate ai visitatori. Basti pensare che su Twitter “Cappella Sistina” è entrata tra le tendenze. Un utente ha scritto: “Nulla contro Chiara Ferragni perché è l’unica influencer che mi sta simpatica ed è l’unica che ha fatto qualcosa durante la pandemia del Covid, ma io che studio Beni Culturali posso entrare nella Cappella Sistina e farmi il servizio fotografico o devo per forza essere come lei?”.

I Ferragnez visitano la Cappella Sistina e pubblicano le foto: la replica di Fedez alle critiche

Altri invece su Instagram hanno commentato la fotografia della Ferragni: “I comuni mortali non possono fare foto”. Un altro utente ha protestato scrivendo: “Il bello è che quando sono andata io i guardiani mi dicevano No photo please“. Questa volta l’attacco non diretto principalmente sui Ferragnez, ma sulle regole dei Musei Vaticani. C’è chi ha comunque colto il lato positivo, commentando: ““Grazie a Chiara e Federico molti stranieri potranno conoscere questo posto incantevole ed è solo pubblicità positiva per il nostro Paese. Dovreste imparare a guardare oltre!”.

Sentendosi interpellato, Fedez ha voluto quindi rispondere con un video-commento su Instagram: “Non capisco la polemica. Chiunque può prenotare una visita privata alla Cappella Sistina. Non ci hanno pagato per farlo, non è un privilegio che hanno concesso a noi. Non capisco il senso della polemica. Comunque è bella, andate a vederla”, ha concluso il rapper.

