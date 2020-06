Chiara Ferragni: la foto dei piedi della sorella Francesca scatena i follower

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé e dei suoi piedi, anche se indirettamente: questa volta, infatti, nel mirino dei follower c’è finita la sorella Francesca, immortalata in una foto insieme alle sorelle Chiara e Valentina. Le tre si trovano in vacanza alle Cinque Terre, in Liguria, così come dimostrano le tante istantanee pubblicate sui rispettivi canali social. Proprio una foto, postata sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, ha destato la curiosità anche un po’ morbosa dei follower. Nell’immagine si vedono Valentina, Chiara e Francesca, la minore delle tre, posare in un balconcino vista mare. Francesca è a piedi nudi e l’effetto grandangolo con cui è stata scattata l’immagine hanno provocato una sproporzione della foto con i piedi della ragazza che appaiono esageratamente allungati.

Tanto è bastato per provocare la reazione dei follower, alcuni dei quali si sono scatenati in battute e provocazioni. “Anche tua sorella con i piedi non scherza” ha scritto qualcuno con un chiaro riferimento ai piedi di Chiara Ferragni, in passato presi di mira dal web perché “brutti” secondo l’opinione di diversi follower, mentre un altro utente ha commentato: “Ma avere i piedi brutti è una cosa di famiglia?”.

