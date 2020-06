L’ira del ristoratore contro i Ferragnez: “Non hanno rispetto per il lavoro altrui”

Fedez e Chiara Ferragni avrebbero dato buca ad un ristorante delle Cinque Terre. I Ferragnez sarebbero dovuti andare a cena in un bistrot di Riomaggiore ma poi – vista la ressa dei fan ad attenderli – non sarebbero più arrivati. A prenotare il locale non sarebbero stati direttamente i due bensì una terza persona, forse un membro dello staff dell’hotel dove Fedez e Chiara stanno alloggiando.

A darne notizia Il Giornale che ha intervistato telefonicamente il titolare del Rio Bistrot di Riomaggiore. “Non so cosa sia successo, forse si sono impauriti perché c’era troppa gente e sono tornati indietro, fatto sta che a cena non sono venuti”, ha detto l’uomo riferendosi ad una cena programmata per venerdì 12 giugno.

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero arrivati in barca a Riomaggiore e, una volta vista la folla di ragazzini ad attenderli, avrebbero cambiato idea. Il ristoratore però ha spiegato al quotidiano di aver “chiesto a questi bambini di andare via e dopo cinque minuti non c’era più nessuno, c’era il personale ma lui non è più tornato. Io non so perché”.

Sui social gli abitanti della celebre località balneare hanno polemizzato contro i due. Il proprietario del ristorante ha criticato Fedez e Chiara Ferragni. A Il Giornale spiega come in un momento simile – vista la crisi del settore – il comportamento dei due vip è stato discutibile: “Non posso mandare via duecento persone per tenere il locale vuoto per lui, fino a tarda sera il personale è rimasto a lavoro e poi non viene perché c’è gente?”. L’uomo poi conclude: “Una persona che fa così non ha rispetto del lavoro degli altri”.

