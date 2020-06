Fedez e Jennifer Aniston: non solo like. La rivelazione del rapper

Tra Fedez e Jennifer Aniston è nata un’amicizia su Instagram. I due non si scambiano soltanto like ma anche messaggi privati. A raccontarlo è lo stesso rapper in un’intervista a Radio DeeJay. Fedez rivela: “Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo”.

I fan dei Ferragnez che hanno seguito tutta la storia sapranno che ogni volta che Fedez riceveva un like da Jennifer Aniston correva a rinfacciarlo a Chiara Ferragni e pubblicava il tutto nelle sue storie Instagram particolarmente apprezzate dai follower della coppia. Spesso il cantante milanese andava dall’influencer con il microfono giocattolo del piccolo Leone e lo lasciava cadere a terra in segno di vittoria

Chiara aveva recentemente avuto la sua personale vendetta e aveva agito nello stesso modo nei confronti del marito. Non molto tempo fa infatti aveva pubblicato una storia nella quale si vedeva Chiara Ferragni correre da Fedez con lo stesso microfono in mano per annunciare trionfante: “Sai questo cosa vuol dire?”. Per tutta risposta Fedez chiedeva: “Ti ha messo Like?” e l’influencer lo lasciava a bocca aperta: “Jennifer Aniston ha iniziato a seguirmi con Instagram”. Fedez aveva poi ricondiviso la storia scrivendo “Oggi è un giorno molto triste”. Leggi anche: 1. Jennifer Aniston mette un nuovo like a Fedez: le note audio per provocare Chiara Ferragni/ 3. La “vendetta” di Chiara Ferragni su Fedez: “Jennifer Aniston mi segue su Instagram” | VIDEO

