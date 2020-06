La “vendetta” di Chiara Ferragni su Fedez: “Jennifer Aniston mi segue su Instagram” | VIDEO

Jennifer Aniston ha iniziato a seguire su Instagram Chiara Ferragni e lei si è presa la sua rivincita su Fedez. In un video pubblicato sulle stories si vede l’influencer andare dal marito con in mano il microfono giocattolo del figlio. Dopo aver dato a Fedez la notizia, ha lasciato cadere il microfono e il cantanteè rimasto sbigottito.

Si tratta di una rivincita perché Fedez si era spesso vantato dei like che l’attrice metteva ai suoi post Instagram con Leone. Ogni volta che succedeva il cantante correva da Chiara per farglielo notare. Nel video si vede Fedez che chiede a Chiara: “Ti ha messo Like?” e l’influencer trionfante risponde: “Jennifer Aniston ha iniziato a seguirmi con Instagram”. Fedez ha ricondiviso la storia scrivendo “Oggi è un giorno molto triste”.

L’ultima volta Fedez aveva ricevuto un like da parte dell’attrice e aveva postato una serie di messaggi vocali rivolti alla moglie: “Amore ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post”. In un’altra storia Fedez spiegava: “Sai come finirà questa fantastica storia? Che lei si accorgerà che io me la meno ogni volta con te perché lei mi mette i like e smetterà di mettermi i like. Motivo per il quale in questo momento non faccio il suo nome perché non parla italiano. Che genio”

Gli utenti si sono scatenati su Instagram: “Anche Jennifer Aniston ha capito che Chiara Ferragni e Fedez sono un po’ come lo Yin e lo Yang. Non puoi seguire uno senza seguire anche l’altro” e ancora: “Noi comuni mortali quando scopriamo di avere finalmente una cosa in comune con la queen Jennifer Aniston: seguiamo i Ferragnez”.

Leggi anche: 1. Jennifer Aniston segue Fedez su Instagram e mette like: Chiara Ferragni pazza di gelosia | VIDEO /2. Jennifer Aniston mette un nuovo like a Fedez: le note audio per provocare Chiara Ferragni

Potrebbero interessarti La dedica di Belen dopo la rottura con Stefano: “Per i coraggiosi e i sinceri” Influencer guadagna 60mila dollari al mese per farsi foto mentre fuma cannabis Fedez e Chiara Ferragni, scoppia la lite furiosa su Instagram: “Vaff***lo” | VIDEO