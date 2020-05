Visualizza questo post su Instagram Due scemi 💖 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 26 Mag 2020 alle ore 9:47 PDT

Jennifer Aniston ha messo like ad un video di Fedez e il rapper non ha perso l’occasione per prendere in giro Chiara Ferragni. Non è la prima volta che succede e Fedez non ha mai nascosto il suo apprezzamento per le reazioni della grande attrice californiana. In ogni caso Aniston – come detto anche da Fedez – mette “like soltanto ai post con Leone”. Anche in questo caso, dopo aver postato su instagram un video in cui scherza con il figlio, è arrivato il “mi piace” dell’attrice passata alla storia per la sua interpretazione in “Friends”.

Nelle Instagram stories successive Fedez posta una serie di messaggi vocali in cui rinfaccia a Chiara Ferragni l’accaduto: “Amore ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post”. In un’altra – in cui scrive “sono un piccolo genio” – Fedez spiega: “Sai come finirà questa fantastica storia? Che lei si accorgerà che io me la meno ogni volta con te perché lei mi mette i like e smetterà di mettermi i like. Motivo per il quale in questo momento non faccio il suo nome perché non parla italiano. Che genio”.

Jennifer Aniston, nuovo like a Fedez: le reazioni social

Gli utenti su Twitter hanno iniziato a commentare l’accaduto a tal punto che il nome dell’attrice è entrato in tendenza sul social network: “Ho poche certezze nella vita: ma il like di Jennifer Aniston sotto i post di Fedez è una di queste”, scrive qualcuno. C’è poi chi scrive: “Potete dirmi tutto ciò che volete, ma la parte più bella delle storie di Fedez è quando rinfaccia a Chiara Ferragni di aver ricevuto un like da Jennifer Aniston”. Tantissimi ne approfittano per fare i complimenti all’attrice sempre una delle più amate sui social: “Jennifer Aniston merita di essere in tendenza“.

