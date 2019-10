Jennifer Aniston arriva su Instagram

Jennifer Aniston approda su Instagram (con un imperdonabile ritardo) e pubblica una prima foto pazzesca. L’attrice, 50 anni compiuti lo scorso 11 febbraio, è sbarcata nel magico mondo del social network delle foto con uno scatto di gruppo.

E il gruppo di amici con cui si presenta ai suoi followers non può che essere quel gruppo di amici. Phobe, Monica, Joey, Chandler e Ross fanno capolino nello scatto, a 25 anni esatti dalla prima puntata della serie tv più amata degli anni Novanta.

L’attrice scatta un selfie: lei in primo piano, l’amica Lisa Kudrow che sbuca nell’angolino a sinistra e dietro tutti gli altri. Accanto allo scatto, Jennifer Aniston scrive: “E adesso anche FRIENDS è su Instagra. Ciao INSTAGRAM!”. La foto in una manciata di minuti ha superato i 300mila like.

Nella bio, l’attrice statunitense scrive una frase semplice: “My friends call me Jen”, “I miei amici mi chiamano Jen”.

Jennifer Aniston, nonostante una straordinaria carriera, sarà sempre ricordata per il suo ruolo interpretato nella sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman. Rachel Green è entrata con prepotenza nella vita di tanti adolescenti che tra la metà degli anni Novanta e i dieci anni successivi sono rimasti incollati alla tv a vedere le imprese di sei ragazzi in un loft di New York.

Ma Jennifer Aniston è stata molto altro, interpretando numerosissimi ruoli in commedie americane che hanno sbancato al botteghino (da Una settimana da Dio a Io e Marley). Non solo: la sua bellezza genuina e straordinaria è stata riconosciuta da tanti. Nel 2004 e 2016 Jennifer Aniston è stata dichiarata la donna più bella del mondo dal magazine People e nel 2011 è stata dichiarata la donna più sexy di tutti i tempi da Men’s Health.

Oggi, finalmente, dopo anni di attesa, Jennifer Aniston – la donna più sexy del mondo – arriva sui social, per la gioia dei suoi fan. Benvenuta su Instaram, Rachel.

