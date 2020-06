Nella “scuderia” di Fedez entra un giovane talento del calcio italiano

Fedez curerà l’immagine di Nicolò Zaniolo. Questa è la nuova collaborazione che unisce il giovane talento della Roma con il rapper milanese. Si tratterà di un rapporto biennale che vedrà Zaniolo seguito dalla Doom Entertainment. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come la società sia partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e da Fedez.

La scelta è ricaduta su uno dei talenti più splendenti della sua generazione. La Gazzetta riporta le parole di Fedez: “Mi fa molto piacere che proprio Nicolò sia il primo ‘nuovo acquisto’ di Doom Entertainment: è un vero talento emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà (dimostrata anche ora nell’affrontare e superare il suo infortunio) e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo ventenne che è. È esattamente questa la visione che avevamo in testa quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme”.

I social sono fondamentali “come veicolo di trasmissione dei valori e della positività di una persona come Nicolò”, ha spiegato Claudio Vigorelli – procuratore di Zaniolo – parlando dell’accordo concluso con Fedez. L’obiettivo è quello di puntare al massimo sul “brand Zaniolo” per accrescere l’immagine del giovane fuoriclasse. Fedez e Zaniolo si sono conosciuti durante la quarantena e tra loro è nato immediatamente un gran feeling tanto che hanno sbrigato velocemente le pratiche per chiudere l’accordo.

