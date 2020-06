Fedez e Chiara Ferragni a Roma per due giorni

Quando Fedez e Chiara Ferragni si spostano è sempre una notizia. I due hanno annunciato, ovviamente sui social, di trascorrere due giorni a Roma, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi di questo spostamento. I fan a quel punto hanno cercato di scovare ulteriori dettagli nelle Storie pubblicate su Instagram dalla coppia per carpire le ragioni del viaggio.

Insieme ai Ferragnez c’è anche l’ormai inseparabile Luis Sal, mentre il piccolo Leone è rimasto a Milano con i nonni. Secondo le prime indiscrezioni, Fedez e Chiara Ferragni potrebbero incontrare durante questo soggiorno nella Capitale il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Il giovane talento azzurro, infatti, avrebbe deciso di affidarsi alla Doom Entertainment, l’agenzia di comunicazione di Fedez, per migliorare la propria immagine sui social e fuori dal campo.

L’obiettivo è quello di puntare al massimo sul “brand Zaniolo” per accrescere l’immagine del giovane fuoriclasse. Fedez e Zaniolo si sono conosciuti durante la quarantena e tra loro è nato immediatamente un gran feeling tanto che hanno sbrigato velocemente le pratiche per chiudere l’accordo. “Mi fa molto piacere che proprio Nicolò sia il primo ‘nuovo acquisto’ di Doom Entertainment: è un vero talento emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà (dimostrata anche ora nell’affrontare e superare il suo infortunio) e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo ventenne che è. È esattamente questa la visione che avevamo in testa quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme”, ha dichiarato il cantante.

Probabile dunque che il viaggio di due giorni a Roma di Fedez, Chiara Ferragni e Luis Sal sia stato organizzato proprio per incontrare Zaniolo. Chi meglio dei Ferragnez, d’altronde, può dare consigli su come sfruttare al massimo le potenzialità dei social? Ricordiamo che la Doom Enternainment è una società partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e da Fedez.

