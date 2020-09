Piovono critiche contro Chiara Ferragni dopo la frase sulla “cultura fascista” che sarebbe dietro al terrificante omicidio di Willy Monteiro a Colleferro.

L’influencer, ha deciso di “scendere in campo” con un messaggio che ha generato un acceso dibattito. E alle critiche si unisce Maria Giovanna Maglie, la quale rilancia una foto di Fedez, marito della Ferragni, tutto coperto da tatuaggi e con capelli biondi ossigenati.

Sopra la foto, la scritta: “La Ferragni si scaglia contro la sub-cultura, post-fascista, che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione. Come si fa a darle torto?”.

E ogni riferimento a Fedez non è casuale. Dunque, la Maglie ci aggiunge del suo, commentando: “Senza rancore, in allegria, fantastico! Ferragni, fà il mestiere tuo, si fa per dire, lascia stare l’impegno antifascista. Non è per te, e neanche per il tuo consorte”.

