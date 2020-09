Chiara Ferragni riceve il Leone d’oro a Venezia per l’impegno civico

Con grande sorpresa, Chiara Ferragni ha ottenuto il Leone d’Oro di Venezia da parte del sindaco Luigi Brugnaro, un premio che avrebbe dovuto ottenere già lo scorso 25 aprile ma che, a causa del Covid, è slittato fino al 14 settembre. L’influencer si trova a Venezia in questi giorni per trascorrere del tempo tra le bellezze della città e il premio le è stato conferito per “l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale”, come spiega la Ferragni su Instagram.

La stessa influencer ha spiegato di essere “onorata di essere qui a Venezia, una delle città più belle al mondo e di farla conoscere ancora di più al mio pubblico”. Postando la foto del premio su Instagram, la Ferragni ha precisato: “Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati. Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D’Oro. Questo è solo l’inizio”.

Saranno tre giorni impegnativi per Chiara Ferragni, poiché ha previsto una serie d’appuntamenti e incontri dedicati all’arte, dai musei civici della fondazione Muve alla Scuola Grande di San Rocco, per passare poi all’artigianato, al vetro di Murano e altre eccellenze della Laguna, promuovendo un turismo lento che valorizza la tradizione locale.

Chiara Ferragni vince il Leone d’Oro: scatta la polemica social

Nonostante l’obiettivo di vita raggiunto dalla Ferragni, moltissimi utenti hanno espresso malcontento e perplessità dinanzi un premio del genere, assegnato a chi “non ha fatto altro che viaggiare e mettere in mostra il territorio come chiunque altro”. C’è chi scrive: “Tu ricevi un riconoscimento da sostenitrice (il tuo supporter) del nostro paese per essere andata in vacanza a scrocco in strutture ricettive Italiane?” e ancora: “Ma @chiaraferragni riesce a fare fesi tutti! Fai il giro di Italia a scrocco e pure vinci un premio? Voglio vederti fare il giro pagando alberghi e ristoranti per aiutare gli imprenditori”.

Leggi anche:

1. Chiara Ferragni stupisce Fedez con un regalo, lui si commuove: “Sei la moglie migliore del mondo” / 2. “Fai il tuo lavoro, si fa per dire”: Giovanna Maglie attacca Chiara Ferragni per la frase su Willy / 3. Omicidio di Colleferro, Chiara Ferragni su Instagram: “Il problema è la cultura fascista”

Potrebbero interessarti Giorgia Meloni provoca i Ferragnez su cocaina e cultura: Fedez risponde a tono La lettera di Rocco Casalino a Barbara D'Urso: “Io screditato per quei tre mesi al GF” La signora di "Non c’è ne Coviddi" rivela: "Ho problemi con la giustizia"