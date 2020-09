Chiara Ferragni stupisce Fedez con un regalo, lui si commuove: “Sei la moglie migliore del mondo”

Il regalo di Chiara Ferragni che commuove Fedez: “Sei la moglie migliore del mondo”

Come si coccolano i Ferragnez. Chiara ha deciso di stupire il marito facendogli recapitare un regalo che lo ha commosso. Il rapper, in una serie di Instagram Stories, ha mostrato ai suoi follower il nuovo arrivo in famiglia. Il regalo da parte della Ferragni non è altro che una maglietta di Space Jam, autografata da nientepopodimeno che Michael Jordan, il protagonista nonché campione di basket. Tutti quelli nati negli anni ’90 ricorderanno la perla cult di Space Jam (seguirà presto anche un sequel) e Fedez, grande fan del film e di Jordan, ha coronato un sogno grazie alla moglie. “Sono felice come un bambino”, ha cinguettato commosso il rapper su Instagram. “Mia moglie mi ha appena regalato la maglia di Space Jam autografata da Michael Jordan. Sei la moglie migliore del mondo”, le dice con emozione.

Poco dopo, in un’altra storia, Fedez interrompe il pranzo della Ferragni per sdebitarsi a sua volta e, con ironia, le regala i microfoni di Leone. “Così quando Jennifer Aniston ti metterà i like potrai buttarli per terra”, le spiega ridacchiando.

