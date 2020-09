Chiara Ferragni incinta? Per i fan non ci sono dubbi

Se ne parla ormai in maniera ricorrente, ma stavolta il popolo del web sembra essere davvero sicuro. Chiara Ferragni è incinta? La risposta, secondo molti fan che la seguono assiduamente è sì. L’indizio arriva direttamente dai social. La nota influencer sarebbe in attesa di una bimba. Su Instagram infatti la moglie di Fedez ha pubblicato uno scatto in reggiseno.

Una foto che non è passata inosservata ai fan, visto che l’imprenditrice digitale metteva in bella mostra un décolleté davvero esplosivo. Nella didascalia Ferragni ha messo invece l’emoticon con l’aureola. Un post che ha fatto scatenare i suoi fan. Tra i commenti infatti sono subito apparsi messaggi come “Chiara sei incinta? Hai due taglie in più di reggiseno..”, “Cosa aspetti a dircelo? Nella foto non fai vedere la pancia”, “L’emoticon con l’aureola è la bimba in arrivo… Quando arriva l’angioletta?”.

La moglie di Fedez finora non ha voluto rispondere alle molte voci su una sua possibile seconda gravidanza. Non è neppure da escludere che il décolleté ben evidente nella foto sia merito di un reggiseno push-up, e non per il fatto di essere incinta. Ma ai fan poco importa, per loro ormai ci sono pochi dubbi.

