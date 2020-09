Chiara Ferragni e Fedez vogliono acquistare una villa sul lago di Como: la cifra è da capogiro

Addio Los Angeles, i Ferragnez puntano al lago di Como. La coppia italiana più seguita sui social ha intenzione di acquistare una villa a Civenna, frazione di Bellagio, e il prezzo si aggira intorno ai tre milioni di euro. Una cifra salata che però bilancerebbero con la vendita della casa a Los Angeles. Quest’estate è stata proprio la Ferragni a spiegare su Instagram di voler rinunciare alla dimora americana per acquistarne una più vicina a Milano. Dopo il recente sopralluogo dei Ferragnez a Civenna, pare che la zona sia stata scelta.

La villa in questione sarebbe Villa Barzaghi, una dimora storica di mille metri quadri con ben quindici camere da letto e dodici bagni, con quattro ettari di terreno a disposizione. Come ha spiegato Luca Leoni, assessore al Turismo del Comune di Bellagio, riportato da Repubblica: “Sappiamo per certo che sono stati a visitare la proprietà. Ne abbiamo avuto conferma la sera stessa, addirittura prima che pubblicassero sui loro profili social le foto, ma abbiamo mantenuto un basso profilo perché la nostra politica è da sempre quella di tutelare la privacy degli ospiti. Circa un mese fa, per esempio, abbiamo avuto qui Robbie Williams e non è trapelato nulla fino al suo ultimo giorno di permanenza”.

Civenna, che negli anni ’70 era una delle mete preferite dai milanesi, potrebbe quindi tornare al centro dell’interesse se i Ferragnez acquistassero una villa nei dintorni. “Potrebbero avere per noi lo stesso effetto che ha avuto Clooney a Laglio”, ha ipotizzato Leoni.

