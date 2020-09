Chiara Ferragni raffigurata come la Madonna: scoppia un’altra polemica

Chiara Ferragni nuovamente protagonista di una polemica. L’influencer cremonese ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair e, per l’occasione, è diventata immediatamente virale l’immagine che raffigura la Ferragni come la Madonna, scatenando l’ira dei religiosi. L’intervista prende il nome di “Madre, figlio e spirito social” e l’immagine la raffigura “nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovane Battista Salvi detto il Sassoferrato”.

Inutile dire che sui social la fotografia non è piaciuta. “Un affronto verso la religione cristiana e tutti i fedeli”, si legge su Twitter. E ancora: “Avere tale irriverenza verso la religione cristiana e i suoi dogmi, vi pennella per quello che siete. Semplicemente fate moralmente schifo”. Su Instagram si legge: “Al di là della blasfemia di questa immagine, il fotomontaggio è orripilante ed impressionante. Un’immagine che poteva essere ampiamente evitata” e ancora: “Sarà anche una provocazione, ma è di pessimo gusto. Oltretutto la Ferragni non ha neanche mai espresso di avere una gran fede. Vanity Fair stai degenerando”.

Chiara Ferragni: “Se sei una donna devi fare il doppio se non il triplo della fatica”

L’articolo è stato pubblicato anche sul Vanity Fair cartaceo e mette a nudo anche le insicurezze della Ferragni, parla della storia d’amore con Fedez, di com’è iniziata, del senso di solitudine e di come ha conquistato sempre più popolarità. “Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. E le sfide giornaliere sono infinite. Per fortuna oggi le donne iniziano a essere considerate in maniera diversa e il discorso della parità è sul tavolo, lì davanti a tutti. Ma non basta. Io sono una privilegiata, sono in una posizione di potere e posso dire la mia sempre. Ma non è così per tutte, soprattutto perché le donne, a differenza degli uomini, sono chiamate a fare compromessi. Ecco, non fate compromessi, perché gli uomini non li fanno”, si legge su Vanity Fair.

