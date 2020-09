Chiara Ferragni rimbeccata nuovamente sui social: lo stivaletto sul parapetto di Scala Contarini del Bovolo non si perdona

La Ferragni non fa che scatenare polemiche. Dopo la visita alla Galleria degli Uffizi, basta poco ad accendere la stizza degli utenti, ancor di più quando l’influencer cremonese è in visita a Venezia – dove ha ricevuto anche il Leone d’oro per il suo impegno civico – e sembra commettere un errore che il web non perdona.

“Il piede te lo dovresti mettere in testa” tuona un utente, poi un altro: “Scarpe sul letto e piedi sugli edifici, sarebbe questo l’esempio di educazione?” e ancora: “Con gli stivali sul parapetto di un palazzo del 1400”. Anche gli scatti in quel di Venezia hanno alimentato la rabbia del web nei confronti di Chiara Ferragni e la causa di tanto rancore sarebbe la fotografia scattata sulla rampa della Scala Contarini del Bovolo: nella foto, postata su Instagram, si vede l’influencer poggiare il tacco dello stivaletto sul parapetto.

Ma, come se non bastasse, la rabbia degli hater si è riversata anche sulle altre fotografie: la Ferragni ha immortalato una tavola imbandita in cima alla Scala Contarini con dieci coperti. “Ma le restrizioni Covid esistono solo per i comuni mortali? Chiedo per un’amica”, ha scritto un utente. “Troppi posti per quel tavolo. Tutti vicini vicini”, e ancora “Il distanziamento sociale di almeno un metro a questo tavolo non viene rispettato”.

Leggi anche:

1. Chiara Ferragni riceve il Leone d’oro a Venezia per l’impegno civico / 2. Chiara Ferragni stupisce Fedez con un regalo, lui si commuove: “Sei la moglie migliore del mondo”

Potrebbero interessarti Il compagno di Giorgia Meloni è il nuovo anchorman di Studio Aperto: ecco chi è Andrea Giambruno Yari Selvetella a TPI: “Supercattivi? Che noia, preferisco la vita segreta degli amanti” Chiara Ferragni riceve il Leone d’oro a Venezia