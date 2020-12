Quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni

Da qualche settimana sul feed Instagram di Chiara Ferragni salta all’occhio un mastodontico albero di Natale la cui peculiarità sono sicuramente le luci, che l’influencer cremonese pilota proprio dal suo smartphone (come ha mostrato in diverse Instagram Stories). La casa dei Ferragnez è a prova di Natale ormai da settimane, complice la quarantena causata dalla pandemia, e in tanti hanno potuto ammirare le sue decorazioni dalle cifre da capogiro. Perché ebbene sì: l’albero di Natale che quest’anno la Ferragni ha portato a casa sua costa quasi 1.000 euro (960 euro per l’esattezza) e per averlo si sono rivolti a Vincenzo D’Ascanio. Anche ogni fila di luci da 100 lampadine costa 45 euro, un prezzo elevato ma perché le luci possono essere programmate e realizzare una suggestiva coreografia, come ha mostrato più volte la stessa influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



