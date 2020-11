Monnalisa sigla un accordo pluriennale con Chiara Ferragni per linea bimbo e già vola in Borsa

Chiara Ferragni sigla un accordo di licenza con Monnalisa

Un altro salto nella carriera di Chiara Ferragni: l’influencer cremonese ha appena firmato un accordo di licenzia della durata di cinque anni con Monnalisa, l’azienda attiva nel settore dell’abbigliamento per bambini e quotata all’Aim di Borsa Italia. La Ferragni, che al momento aspetta il secondo figlio (è una bambina), è mamma di Leone. L’accordo stipulato con Monnalisa ha l’obiettivo di far crescere a livello mondiale il brand The Blonde Salad fondato dalla Ferragni (almeno nel segmento moda bambini 0-10 anni) attraverso Monnalisa, che ha una distribuzione in più di 60 paesi con oltre 500 punti vendita multibrand e 48 monobrand. L’accordo della Ferragni durerà quindi cinque anni e partirà con la collezione autunno-inverno 2021/2022.

La Ferragni ha commentato così la nuova piega della sua carriera, come spiega Repubblica. “L’accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360 gradi e globale del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana è senza dubbio l’eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo segmento di mercato dalla porta principale”. L’annuncio della licenza con l’influencer cremonese ha già dato i suoi frutti, poiché Monnalisa vola in borsa con un rilazo del 22%.

