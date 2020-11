L’ex ragazza di Fedez commenta il video di Chiara Ferragni. Il rapper si infuria

L’ex di Fedez commenta il video di Chiara Ferragni: il rapper reagisce male e spiega perché

Chiara Ferragni nel weekend ha pubblicato un video su Instagram in cui denuncia la violenza sulle donne, parlando di termini come slut-shaming, victim blaming e menzionando anche fatti di cronaca recenti accaduti proprio in Italia. Il video ha ottenuto tantissimi like e visualizzazioni e, tra i commenti di sostegno, è spuntato anche quello di Giulia Valentina, l’ex di Fedez, che ha lasciato una sfilza di applausi. La Ferragni ha poi risposto con tanto di cuore, dimostrando che tra le due non c’è affatto rivalità. A Fedez, però, di questa storia non è piaciuta una cosa e cioè come il focus si sia spostato dal contenuto del video della moglie, molto valido, al gossip del commento della sua ex.

Il rapper infatti ha poi prontamente denunciato la vicenda nelle sue storie Instagram. “Ieri mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti che sarebbe interessante approfondire. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come “la ex di Fedez” (che tra l’altro ha un nome) ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo italiano? Io credo di no”.

Chiara Ferragni e le donne

Chiara Ferragni ha pubblicato un video importante su Instagram qualche giorno fa, parlando della posizione della donna nel 2020. “Il problema è che la nostra società è ancora molto maschilista e patriarcale in cui le donne vengono giudicate in maniera differente, un giudizio che non deriva soltanto dagli uomini ma anche dalle donne stesse, che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda”, ha iniziato la Ferragni, soffermandosi poi sul ruolo dei media. “Un peso molto importante è dato anche dai media, che danno speso le notizie nel modo più sbagliato possibile creando già delle opinioni e dei giudizi nelle persone che leggeranno quelle notizie”.

