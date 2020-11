Chiara Ferragni invita Leone a salutare la sorellina nel pancione, la reazione del bambino entusiasma il web

Chiara Ferragni, il tenerissimo gesto di Leone con il pancione della mamma

Chiara Ferragni invita il suo primogenito, Leone, a salutare la sorellina ancora al riparo nella pancia. Il bambino si avvicina, sereno, e lascia un bacio sul pancione, poi intima alla mamma di fare silenzio per non svegliare la sorellina, portando l’indice alla bocca, un gesto talmente tenero e buffo che strappa qualche risata in più a mamma Ferragni e papà Fedez, così il bambino lo ripete. Un video tenerissimo che ha catturato subito l’attenzione del popolo del web e in poco tempo è stato inondato di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Intanto l’influencer cremonese celebra un nuovo traguardo social: ha finalmente superato la soglia dei 22 milioni di follower, un obiettivo che ha prontamente condiviso con gli utenti che la seguono tramite Instagram Stories. “Ciao ragazzi, siamo 22 milioni, sono così emozionata, grazie mille per avermi seguita fin qui”, spiega Chiara con un grande sorriso. Intanto anche il profilo di Fedez lievita, arrivando a quasi 12 milioni di follower.

Leggi anche:

1. Monnalisa sigla un accordo pluriennale con Chiara Ferragni per linea bimbo e già vola in Borsa / 2. L’ex ragazza di Fedez commenta il video di Chiara Ferragni. Il rapper si infuria

Potrebbero interessarti L’ex ragazza di Fedez commenta il video di Chiara Ferragni. Il rapper si infuria Chi è Natalia Garibotto, la modella brasiliana a cui Papa Francesco ha messo like su Instagram Angelina Jolie ha perso contro Brad Pitt in tribunale