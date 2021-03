La videolettera di Riccardo Bocca: 4 marzo 2021

Carissimo Giuseppe Conte,

le invio questa videolettera perché, a un mese dalle sue dimissioni da presidente del Consiglio, lei torna in campo con la prospettiva di un ruolo importante e impegnativo, ovvero quello di leader del Movimento 5 Stelle.

Trattasi, è ben chiaro a tutti, di poltrona incandescente. E non soltanto per la difficoltà della missione che condivide con Beppe Grillo – cioè ridare forza, unità e visione all’organizzazione – ma anche per la necessità di recuperare sull’altro fronte fondamentale: quello della credibilità.

Tanti, in questi anni, sono stati i volti mostrati dal Movimento. Prima vaffa-urlando in piazza contro il Palazzo corrotto. Poi alleandosi con il barnum sovranista in un governo dal fiato corto. Poi, ancora, sposando laicamente il Partito democratico, che era nemico del passato. E infine entrando nel governo guidato da quelli che consideravate i peggiori di tutti: i tecnopotenti.

D’altronde lei pure, caro Conte, ha imparato presto l’arte di adeguarsi alle necessità. Senza spettinarsi è passato dalla liason gialloverde a quella giallorossa. E, mentre la pandemia opprimeva con il suo dramma il Paese, ha scalato i sondaggi con il suo stile anglo-pugliese.

Ora, però, la partita è un’altra: sempre immersa nell’emergenza pandemica, purtroppo, ma se possibile ancora più complessa. Da un lato, infatti, c’è la cascata da 209 miliardi che inonderà l’Italia, e dall’altro lato, invece, il ruolo che il Movimento 5 Stelle avrà in questa ripartenza tanto attesa.

Riuscirà la sua leadership a trasformare quello che adesso è un movimento politico straziato da faide interne, contraddizioni politiche e opacità strutturali in una forza solida, lucida, affidabile e non famelica dei denari in arrivo? Non basta, a questo punto, coniare slogan come “populismo sano”. Serviranno, molto presto, i fatti.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

La videolettera di Riccardo Bocca: puntate precedenti

1. Giorgia Meloni, due volte vittima. Prima degli insulti e poi dei distinguo | VIDEO

2. Che pena i sarcasmi sulla statura di Brunetta. Semmai il problema è cosa sa fare | VIDEO

3. Caro Draghi, lei è il medico del pronto soccorso ma è la politica che deve resuscitare | VIDEO

4. Massimo Boldi oggi fa ridere solo quando parla di politica | VIDEO

5. Caro Amadeus, il tuo Sanremo non sarà solo uno show ma anche un salvagente dell’anima | VIDEO

6. Biden e il dolce stil novo di cui abbiamo disperatamente bisogno | VIDEO

7. La parabola di Renzi, da mister Rottamatore a picconatore di sé stesso | VIDEO

8. L’errore di San Patrignano, che non fa i conti col suo passato controverso | VIDEO

9. La lezione di Alex Zanardi in questo Natale amaro | VIDEO

10. “Caro Fedez, la beneficenza non è un reality show” | VIDEO

11. “Caro Mauro Corona, nessuno è affranto per la tua assenza dalla tv” | VIDEO

12. “Caro Pirlo, l’improvvisazione è un lusso anche per un predestinato” | VIDEO

13. “Cari virologi, siete i testimonial del caos” | VIDEO

14. “Caro Fabrizio Corona, tu non sei l’Italia” | VIDEO

15. “Caro Signorini, fermati: il tuo Gf Vip ha abbattuto il muro della decenza” | VIDEO

16. “Caro Gigi Proietti, non ti perdoniamo: ci lasci soli in un baratro di mediocrità” | VIDEO

17. Vittorio Sgarbi e il grottesco sonno della ragione | VIDEO

18. “Caro Conte, le non decisioni fanno calare il consenso” | VIDEO

19. “Caro Tiziano Ferro, le tasse si pagano: perché non chiedi scusa?” | VIDEO

20. “Caro Beppe Grillo, il M5S è diventato un reality di faide interne | VIDEO

21. “Chiara Ferragni inventa un nuovo mestiere: la professionista del bene” | VIDEO

22. “Caro Salvini, dietro il flop del voto c’è il fallimento della sua icona di superuomo” | VIDEO

Potrebbero interessarti Dal meccanico al macellaio, basta con i pezzi di gente “normale e comune” che santifica Draghi L’autrice bianca non può tradurre Gorman. Qual è il confine tra inclusività e deriva identitaria? Ibra bocciato. Fiorello scarico. E Matilda? Favolosa. Giudizi sulla prima serata di Sanremo