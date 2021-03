La videolettera di Riccardo Bocca: 25 marzo 2021

Carissima Letizia Moratti,

le invio questa videolettera perché lei nei panni di assessore al Welfare della Regione Lombardia ha il merito di aver confermato un vecchio detto: il passato non insegna niente. Parole amare anche perché legate a una sfida epocale, cioè quella di far uscire la locomotiva Italia dal tunnel del Covid.

Chi pensava di avere visto tutto e troppo con il suo predecessore Gallera peccava di scarsa lungimiranza. Sì, d’accordo, era suggestiva la sua spiegazione demenziale riguardo l’indice di contagio. E altrettanto grottesco è stato quando ha detto che il distanziamento era, sì, molto importante, ma non indispensabile in presenza della mascherina.

E però anche lei si sta difendendo molto bene. Nei giorni scorsi, per esempio, dopo mille polemiche e disservizi ha sparato a zero sui social contro l’inettitudine di AriaLombardia, la società che si occupa della campagna vaccinale. Tra parentesi: poi è stato anche sciolto anche il suo consiglio d’amministrazione. Come se AriaLombardia non fosse controllata al cento per cento dalla Regione stessa.

E ha poi aggiunto che la Regione dovrebbe fornire soluzioni e non problemi. Come se lei non fosse vicepresidente della Regione Lombardia.

L’ultimo capitolo di una saga che viene da molto lontano. C’è ben altro, dietro il profilo da civil servant che tanto le piace sentirsi attribuire. Per esempio, dopo essere stata sindaco di Milano, è stata condannata a risarcire il Comune per l’affidamento ad esterni di incarichi che i giudici hanno considerato “uno scriteriato agire contro l’interesse dell’interesse pubblico alla legalità ed economicità”.

Per non parlare di quando è stata presidente della Rai e ha dichiarato che la televisione di Stato poteva essere complementare alle televisioni di Silvio Berlusconi. Oppure ancora, quando è entrata da ministro nel governo dello stesso Berlusconi, e ha lanciato una riforma della Pubblica Istruzione che è stata accolta dai fischi di prof e studenti.

Un curriculum perfetto, cara Moratti, per scoraggiare il ritorno in scena in un momento così drammatico. E invece no, eccola di nuovo in sella mentre l’unica certezza sovrana è questa: la Lombardia non meritava questa brutta figura, difficile da digerire per i suoi abitanti e ancor più difficile da dimenticare per il resto d’Italia.

