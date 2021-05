LA VIDEOLETTERA DI RICCARDO BOCCA: 20 MAGGIO 2021

Carissimo Diego Bianchi, le invio questa videolettera perché nell’arco di pochi giorni Propaganda Live, il programma principe dell’etica e della morale che lei conduce su La7, ha attraversato due bufere epocali.

La prima riguarda il chitarrista della band che sta sul palco, l’ottimo Roberto Angelini, multato con 15mila euro per aver fatto lavorare in nero una ragazza nel ristorante di sua proprietà a Roma. Una storia che, al di là degli insulti che l’artista ha rivolto alla ragazza sui social – definendola una “pazza incattivita” – dimostra come il rispetto delle regole del lavoro sia variabile anche tra gli insospettabili.

Poi c’è il secondo, scivoloso, capitolo: quello che riguarda la giornalista Rula Jebreal, che dopo aver constatato la maschiocrazia della puntata di Propaganda Live a cui avrebbe dovuto partecipare – dove sarebbe stata l’unica ospite donna -, ha risposto con un roboante “no grazie”.

Opinioni / Rula ha svelato ciò che non si può dire: Propaganda ha qualche problema con le donne (di S. Lucarelli) Cronaca / Parla la lavoratrice in nero del caso Angelini: "Bob mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso con lui"

Due storie, caro Bianchi, che pur essendo molto diverse tra loro investono di luci amare un programma e un gruppo che ha fatto del “maestrinismo” un format, proponendosi come enclave dei diritti sociali e culturali.

Un brutto colpo, dal punto di vista della reputazione. Peggiorato dal fatto, nel caso Jebreal, che lei a Propaganda Live si è giustificato dicendo che la trasmissione invita scegliendo per competenze e non certo per sesso.

La dimostrazione della sua onesta ma oggettiva miopia, caro Bianchi, mirata più a giustificare la validità delle proprie scelte che a sradicare lo strapotere maschile: fuori e dentro dal mondo dello spettacolo. Un disastro – dimostra ciò che è successo – ancora molto difficile da superare.

