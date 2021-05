LA VIDEOLETTERA DI RICCARDO BOCCA: 6 MAGGIO 2021

Carissimi Pio e Amedeo,

vi scrivo questa videolettera perché nell’ultima puntata del vostro programma su Canale 5 Felicissima sera siete riusciti in un esercizio straordinariamente ostico: ergervi, da una parte, come paladini della libertà d’espressione e, dall’altra parte invece, risultare fuoriclasse di un medioevo sociale e culturale.

La vostra grande idea, infatti, è stata schierarvi di fronte a milioni di persone contro la dittatura del politically correct, madre – a vostro avviso – di insensate e infinite censure e autocensure. Un atto d’accusa, il vostro, contro chi rifugge categoricamente l’utilizzo di termini come “negro”, “frocio” o magari “ebreo” per indicare chi è tirchio.

La cosa grave – sostenete – non è tanto l’utilizzo delle parole, quanto le intenzioni di chi vuole offendere. E il resto – sostenete sempre voi – è soltanto un cumulo maleodorante di ipocrisia.

Un ragionamento, cari Pio e Amedeo, che ha portato a due risultati. Il primo: ottimi ascolti, cosa che però in televisione succede spesso anche alla merce più spavaldamente avariata. E poi la convinzione di essere gli eroi di una comicità libera e coraggiosa. L’esatto opposto, di fatto, della realtà. Ovvero di quel mondo reale in cui il pregiudizio, la discriminazione e la violenza trovano un fortissimo alleato nelle parole, che sono capaci di sintetizzare lo spirito della crudeltà e della miopia sociale.

Dunque, carissimi Pio e Amedeo, se è vero che in scena avete detto che il politically correct “ha rutt’ o cazz”, beh anche voi rischiate di stancare. Perché dire a chi viene chiamato per strada “negro” o “frocio” di rispondere con una risata non è un atto illuminato, ma al contrario il sintomo e il simbolo della vostra inadeguatezza al tema. Anzi: per non essere ipocriti – come voi stessi chiedete – è il sintomo della vostra roboante ignoranza.