La videolettera di Riccardo Bocca: 15 aprile 2021

Carissimo Miguel Bosé,

le invio questa videolettera perché, come condizione imprescindibile per concedere un’intervista all’emittente televisiva spagnola La sexta, lei ha posto che avvenisse senza mascherina, nonostante l’emergenza Covid nel suo Paese abbia causato oltre 75mila morti.

È l’ultimo capitolo di un negazionismo, il suo, riuscito in un’impresa tutt’altro che scontata: ovvero spostare l’attenzione dalla fragilità del suo repertorio musicale e concentrarla invece sulla sfrontatezza con cui umilia le evidenze scientifiche riguardo al Coronavirus.

A farle cambiare idea non è riuscita neppure la perdita di sua madre, la carismatica Lucia Bosé. La notizia della sua scomparsa per Covid ha fatto il giro del mondo, è stata riportata dalla stampa internazionale e ha colpito profondamente noi tutti. Eppure lei insiste nel sostenere che la sua polmonite non fosse dovuta al virus, e lancia accuse generiche contro chi l’ha curata.

Il suo slogan, tratto del manuale del perfetto negazionista, è che “c’è un disegno che non si vuole far sapere”. Non esiste virologo in grado di farla cambiare idea, e non basta l’inferno di defunti e malati a farle venire il dubbio di essere in torto.

Persino Twitter, l’anno scorso, l’ha bloccata per avere diffuso fake news sul Covid, ma lei imperterrito è andato avanti nella sua presunta guerra di libertà, accompagnata nell’ultima intervista che ha rilasciato dal retroscena sulla sua ex tossicodipendenza, che l’ha portata nel tempo a consumare pasticche, marijuana e quasi due grammi di cocaina al giorno.

Ecco, caro Bosé: il fatto che lei abbia vinto questa schiavitù non può che fare enorme piacere. Ora, però, si liberi anche dalla negazione di una malattia che ha messo in ginocchio il mondo intero.

