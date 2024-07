Fedez di nuovo ricoverato per un’emorragia interna: “Trovata prima che fosse troppo tardi”

Fedez di nuovo ricoverato per un’emorragia interna

Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale per un’emorragia interna: a comunicarlo è stato direttamente il rapper attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram in cui ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute.

Il cantante, che fino a poche ore prima, appariva nei video pubblicati sui social mentre cantava nel suo studio di registrazione, ha infatti postato una foto che lo ritrae sdraiato su un letto di ospedale.

“Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another One’, ma con le emorragie interne” ha scritto il cantante mentre con la mano fa il segno della vittoria.

Successivamente, l’artista ha pubblicato un altro posto in cui scrive: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

Secondo quanto scrive l’Adnkronos Salute, l’artista è stato sottoposto in queste ore a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla.

Fedez ha anche pubblicato una strofa che afferma di aver scritto la sera precedente il malore e che a molti è sembrato un messaggio indirizzato all’ex moglie Chiara Ferragni.

“Pensare che l’ho scritta ieri notte” afferma Fedez a proposito del testo che recita così: “Sbagli se pensi non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto. Per tutto lo schifo che ho accumulato”.

Proprio nella giornata di ieri, mercoledì 10 luglio, erano intanto state pubblicate da Chi delle foto, scattate alcuni giorni fa, che ritraevano il rapper mentre si scambiava effusioni con una misteriosa ragazza mora.

Immagini che avevano fatto dedurre la fine della relazione tra Fedez e la modella Garance Authié con la quale il rapper era stato fotografato più volte nei giorni scorsi.

Nelle scorse ore, invece, erano diventati virali le affermazioni shock di Fabrizio Corona sul rapper. Ospite del podcast Gurulandia, infatti, l’ex paparazzo aveva dichiarato: “Fedez è lunatico. Lui è una persona problematica con tanti problemi personali ed è molto solo. Io l’ho criticato in tutto quello che ha fatto. Lui ha la sindrome di Peter Pan basta guardare la casa che ha fatto. Lui se non si mette sulla retta via tra un anno ce lo dimentichiamo. Con una differenza: la Ferragni ha una famiglia che la supporta, lui tra cinque anni è a rischio suicidio”.