Fedez di nuovo ricoverato in ospedale, il messaggio per Chiara Ferragni: “Tutto lo schifo che ho accumulato”

Fedez di nuovo ricoverato in ospedale, il messaggio per Chiara Ferragni

Fedez è stato di nuovo ricoverato in ospedale a causa di emorragia interna: lo ha rivelato lo stesso cantante che sembrerebbe aver indirizzato un messaggio anche all’ex moglie Chiara Ferragni.

Il rapper, infatti, ha rivelato le sue condizioni di salute in una serie di post pubblicati tra le stories del suo profilo Instagram. Oltre alla foto che lo ritrae sdraiato su un letto di ospedale e un messaggio di ringraziamenti rivolto ai medici e gli infermieri del Policlinico di Milano dove è ricoverato, Fedez ha pubblicato alcune strofe di una canzone che afferma di aver scritto poco prima del malore.

“Pensare che l’ho scritta ieri notte” afferma Fedez a proposito del testo che recita così: “Sbagli se pensi non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto. Per tutto lo schifo che ho accumulato”.

L’artista non ha ovviamente rivelato a chi fosse indirizzato il messaggio, ma sono in molti a credere sui social che la destinataria fosse proprio l’influencer.

Nelle altre stories, Fedez ha prima pubblicato una foto di lui sdraiato sul letto d’ospedale mentre con la mano fa il segno della vittoria: “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another One’, ma con le emorragie interne”.

E poi ha scritto: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

Secondo quanto scrive l’Adnkronos Salute, l’artista è stato sottoposto in queste ore a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla.

Fedez era già stato ricoverato lo scorso settembre in un ospedale di Milano a causa “di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna” così come aveva spiegato lo stesso cantante sui social.