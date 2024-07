“Calcutta ci ha salvate da uno stupro dopo il suo concerto”: il racconto di una fan del cantante

Il racconto di una fan di Calcutta: “Ci ha salvate da uno stupro”

Un fan di Calcutta ha raccontato in un video su TikTok come lei e alcune sue amiche siano state salvate dal cantautore da una situazione che poteva rivelarsi molto pericolosa.

A raccontare l’episodio è stata una delle quattro ragazze, Lulu, che insieme a Gaya, Joyce e Sara hanno trascorso la notte nella hall dell’hotel su invito del cantante.

“Dopo il concerto di Calcutta vai in stazione alle 2 di notte, incontri Calcutta e lui ti propone di aspettare il treno nella reception del suo hotel per non essere stuprate” si legge nel video postato su TikTok.

Poi la foto di un bigliettino: “Grazie mille ancora per averci salvate dalla stazione di Ferrara. Se non ci aveste fatte entrare probabilmente non saremmo qui”.

Le quattro, infatti, dopo aver assistito al concerto di Calcutta a Ferrara si sono incamminate verso la stazione di notte per aspettare il primo treno utile a riportarle a casa che però sarebbe passato solamente due ore dopo.

Il gruppo di amiche, però, non si sentiva al sicuro e per fortuna ci ha pensato il cantante di Latina a dare loro una mano.